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«Только сумерки да снег»: СМИ узнали, что в ЕС готовятся к отключениям газа и электричества

«Только сумерки да снег»: СМИ узнали, что в ЕС готовятся к отключениям газа и электричества

Сегодня во всех государствах, когда-то «жировавших» на дешевых, отправляемых по долгосрочным контрактам газе и нефти, принимают меры, которые, по задумке европейских политиков и коллективного Брюсселя, сделают экономику Евросоюза «экономной».

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