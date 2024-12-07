Почему европейцы никогда не проветривают свои дома, даже если очень душно: экономия тут не причём

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Квартира, дом, дача

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Комментарии
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Татьянка Яцук
Судя по зарубежным фильмам, они, похоже, и окна не моют...
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8 час.
Людмила Лиханова
Проветривание это не только для снижения температуры в квартире, но и для, пардонте, освежения воздуха от жизнедеятельности ВСЕХ организмов проживающих, питающихся и выводящих отходы из собственных организмов.🤪🤪🤪
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4 час.
АМ
Алиса Майская
Автор врет, как дышит! У нас в договорах на обслуживание жилого помещения прописано отдельным пунктом обязательство проветривать жилое помещение ежедневно в течение 2-х часов минимум. (живу в ФРГ).
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11 мин.

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