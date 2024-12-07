Почему европейцы никогда не проветривают свои дома, даже если очень душно: экономия тут не причём

Судя по зарубежным фильмам, они, похоже, и окна не моют...

Людмила Лиханова

Проветривание это не только для снижения температуры в квартире, но и для, пардонте, освежения воздуха от жизнедеятельности ВСЕХ организмов проживающих, питающихся и выводящих отходы из собственных организмов.🤪🤪🤪