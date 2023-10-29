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ВСУ потеряли на Донецком направлении 150 бойцов

ВСУ потеряли на Донецком направлении 150 бойцов

Руководитель пресс-службы группы ВС Российской Федерации «Юг» Вадим Астафьев поделился информацией об успехах, которых удалось добиться военнослужащим в рамках ведения сражений на Донецком участке линии боевого соприкосновения.

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