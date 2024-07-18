На Смоленщине суд признал бывшего чиновника виновным в превышении должностных полномочий

Суд установил, что бывший замглавы Ярцевского района закрыл глаза на убийство бродячих животных и оплатил подрядчику услуги по их отлову В Смоленской области суд признал виновным экс-замглавы Ярцевского района в превышении должностных полномочий.
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