Назван возможный срок соглашения Израиля и ХАМАС по сектору Газа

Арагчи: Израиль и ХАМАС могут достичь соглашения по Газе в ближайшие недели Израиль и палестинское движение ХАМАС могут договориться о прекращении огня в секторе Газа в течение нескольких недель, заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в эфире иранской гостелерадиокомпании The Islamic Republic of Iran Broadcasting.
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