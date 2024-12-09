Назван возможный срок соглашения Израиля и ХАМАС по сектору Газа

Арагчи: Израиль и ХАМАС могут достичь соглашения по Газе в ближайшие недели Израиль и палестинское движение ХАМАС могут договориться о прекращении огня в секторе Газа в течение нескольких недель, заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в эфире иранской гостелерадиокомпании The Islamic Republic of Iran Broadcasting.