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Соловьев все же разругался с Кедми из-за Израиля. Вдрызг. Молодец Соловьев

Соловьев все же разругался с Кедми из-за Израиля. Вдрызг. Молодец Соловьев

Никаких предисловий. Только прямая речь. Жесточайший спор ведущего Владимира Соловьева (по национальности еврея, что важно для данного контекста) и его друга, израильского эксперта, в прошлом работника израильских спецслужб Якова Кедми.

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