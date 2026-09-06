Война на озере Ильмень

На западе Новгородской области расположено озеро Ильмень, или, как его называли в древности, Словенское море.
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