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Наш выбор: 400 тысяч россиян проголосовали за новый дизайн 1000-й купюры

Наш выбор: 400 тысяч россиян проголосовали за новый дизайн 1000-й купюры

Уже 400 тысяч россиян отдали свой голос за символ, который будет напечатан на обратной стороне банкноты номиналом тысяча рублей в новом дизайне.

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Комментарии
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Natalya Dolgushina
Почему Центробанк против православных крестов?
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22 час.
S
Sobering
А заставь дурака Богу молиться......... Это из за закона о святых символов России, которые не должны быть расположены где попало. А то уже и на водке начали храмы с крестами изображать, на разного рода сомнительных плакатах и т.д. Ну а что делают дураки в отношении указа? Правильно, они начинают лоб расшибать и выплёскивать с водой ребёнка. Это также было и со свастикой и с куревом, когда сигарету во рту замутняют или запикселивают, как и запикселивают груди у старушки из одинокого племени, вышедшего встретить впервые увиденного белого человека.  Вот такие опасливые дурачки.
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21 час.

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