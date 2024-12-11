Наш выбор: 400 тысяч россиян проголосовали за новый дизайн 1000-й купюры

S

Sobering

А заставь дурака Богу молиться......... Это из за закона о святых символов России, которые не должны быть расположены где попало. А то уже и на водке начали храмы с крестами изображать, на разного рода сомнительных плакатах и т.д. Ну а что делают дураки в отношении указа? Правильно, они начинают лоб расшибать и выплёскивать с водой ребёнка. Это также было и со свастикой и с куревом, когда сигарету во рту замутняют или запикселивают, как и запикселивают груди у старушки из одинокого племени, вышедшего встретить впервые увиденного белого человека. Вот такие опасливые дурачки.