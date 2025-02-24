Конец эпохи слабости

Светлана Петрова

Давно пора становиться такими же циниками, как все, слабых и добреньких топчут, облагают пошлинами, забирают или отбирают все, вся торговля и транзиты за три копейки должны быть прекращены. Запад хочет добраться до каждого россиянина, а мы не можем выстроить систему, которая работала на нас с тройной выгодой, а не за спасибо от "дружелюбных", пока им надо