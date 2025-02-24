Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Конец эпохи слабости

Конец эпохи слабости

  Доброе утро, Империя. Последние лет тридцать в мире правило право слабых. Пожалуй, это не первый подобный пример в истории (Римская империя загнулась, когда тоже погрязла в роскоши, слабости институтов и потакании отдельным слоям общества), но это первый пример на нашей коллективной памяти.

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Комментарии
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Светлана Петрова
Давно пора становиться такими же циниками, как все, слабых и добреньких топчут, облагают пошлинами, забирают или отбирают все, вся торговля и транзиты за три копейки должны быть прекращены. Запад хочет добраться до каждого россиянина, а мы не можем выстроить систему, которая работала на нас с тройной выгодой, а не за спасибо от &quot;дружелюбных&quot;, пока им надо
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10 час.
Людмила Фирстова
Светлана, вы прочитайте, пожалуйста, статью полностью и внимательно. А потом пишите комментарий
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7 час.
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