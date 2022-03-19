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Саттер о задержке с наложением швов Гудбрэнсону: «Я бы сам мог сделать это за 5 минут. Зашиваю лошадей и коров за 10 минут»

Дэррил Саттер считает, что наложил бы швы Эрику Гудбрэнсону быстрее врачей. Защитник пропустил 10 минут во втором периоде матча с «Баффало» (0:1 ОТ), пока ему накладывали швы на лицо.

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