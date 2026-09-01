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Царьград

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Казавтожол увеличит пропускную способность пункта "Алимбет" втрое

Казавтожол увеличит пропускную способность пункта "Алимбет" втрое

"Казавтожол" проводит модернизацию пункта пропуска "Алимбет" на границе Казахстана с Россией. Пропускная способность увеличится в три раза, что позволит быстрее пересекать границу автомобилям и физическим лицам, улучшив условия для всех участников движения.

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