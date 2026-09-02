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Царьград

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КазТрансОйл вложит 25 млрд тенге в расширение нефтепровода ТОН-2

КазТрансОйл вложит 25 млрд тенге в расширение нефтепровода ТОН-2

Казахстанская "КазТрансОйл" инвестирует 25 млрд тенге в расширение нефтепровода "Туймазы - Омск - Новосибирск - 2", чтобы увеличить ежегодный транзит русской нефти в Китай до 12,5 млн тонн.

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