Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 479 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • федор
    Дырявый  поц!!!! Ты сучара показал свою любовь к Родине и родителям. Тебя мразота продажная вообще не должно быть на ...«Много лжи текло ...
  • Людмила Свириденко
    А кому не жаль ни маму, ни дочку, тогда что?))))Пригожин объяснил...
  • Алла Тимофеева
    Афтар ! Ревва - певец ?! Бузова - певица ?! Сколько же тебе заплатили , чтобы написать ЭТО ?«Много лжи текло ...

Новосибирский певец Шура устроил скандал из-за песни на съемках новогоднего шоу

Новосибирский певец Шура устроил скандал из-за песни на съемках новогоднего шоу

Новосибирский певец Шура стал участником скандала во время съемок новогоднего шоу в Москве. 49-летний артист оказался в центре внимания, когда произошел инцидент во время записи кавера на его известную композицию «Холодная луна», которую исполняли группа «Хлеб» и Артур Пирожков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх