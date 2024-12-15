Новосибирский певец Шура устроил скандал из-за песни на съемках новогоднего шоу

Новосибирский певец Шура стал участником скандала во время съемок новогоднего шоу в Москве. 49-летний артист оказался в центре внимания, когда произошел инцидент во время записи кавера на его известную композицию «Холодная луна», которую исполняли группа «Хлеб» и Артур Пирожков.