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The Eurasia Daily news agency

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It became known that the "drug addict" made a scandalous bust of Shakespeare on Ukraine

It became known that the "drug addict" made a scandalous bust of Shakespeare on Ukraine

The bust of William Shakespeare, the installation of which in Poltava caused a wide resonance, was created by a local sculptor Yaroslav Shkarup, Ukrainian publics write.

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