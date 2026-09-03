It became known that the "drug addict" made a scandalous bust of Shakespeare on Ukraine

The bust of William Shakespeare, the installation of which in Poltava caused a wide resonance, was created by a local sculptor Yaroslav Shkarup, Ukrainian publics write.
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