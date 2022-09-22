Медведев уступил игроку из третьей сотни на старте турнира во Франции

Россиянин проиграл швейцарцу Вавринке со счетом 4:6, 7:6 (9:7), 3:6 и вылетел с турнира, где получил первый номер посева Даниил Медведев (Фото: Mike Stobe/Getty Images) Первая ракетка России Даниил Медведев потерпел поражение в своем первом матче на турнире во французском Меце, призовой фонд которого превышает €530 тыс.
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