Медведев уступил игроку из третьей сотни на старте турнира во Франции

Россиянин проиграл швейцарцу Вавринке со счетом 4:6, 7:6 (9:7), 3:6 и вылетел с турнира, где получил первый номер посева Даниил Медведев (Фото: Mike Stobe/Getty Images) Первая ракетка России Даниил Медведев потерпел поражение в своем первом матче на турнире во французском Меце, призовой фонд которого превышает €530 тыс.