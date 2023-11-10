У Панарина в НХЛ — 13 матчей подряд с очками, у Михеева — дубль, у Кучерова — очередной гол

Россияне снова ударно провели игровой день в регулярном чемпионате НХЛ. Панарин вплотную приблизился к рекорду Жильбера «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Миннесота» буквально пять дней назад провели первую очную встречу в нынешнем сезоне – и в ней выступавшие в роли хозяев «Уайлд» взяли верх в серии буллитов (5:4).