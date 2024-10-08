Пушков: США не готовы дать Киеву разрешение на удары вглубь России

Власти Соединенных Штатов Америки не готовы разрешить Киеву применять западное вооружение для ударов вглубь территории России, поэтому, вероятнее всего, президент Джо Байден отменил свой визит в Германию.
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