Как помолиться 9 мая об усопших воинах, и что нельзя делать в поминальный родительский день Марина ОнегинаБольше двадцати лет назад, по решению Архиерейского собора, 9 мая был утвержден как родительский день, в который осуществляется поминовение павших воинов.