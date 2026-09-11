Ольга, жги: Киев учит женщин воевать по летописи, а они хотят в содержанки

Анатолий Савенко 10 сентября 2026 г. Публично украинские власти уже довольно долго объясняют, что никакой обязательной мобилизации женщин не планируется.
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