«На сиреневой луне», «Зимняя вишня», кто из нас не слышал эти хиты, пользующиеся популярностью до сих пор.
Измену жене простили, измену Родине нет. Бесславный закат карьеры Леонида Агутина
Комментарии
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ТН
Татьяна Новикова
Да, совсем зажрались певуны! Получают такие деньжищи, даже Абрамович и ему подобные рыдают!! Им то ещё сутками напролёт башкой работать надо, а эти - разделись почти догола или наоборот в павлина вырядятся, задницей покрутят под фанеру и ещё бешенные деньги получат за 1,5 - 2 часа. Радовались бы жизни, так нет же.... Дебилы, совсем их не жалко!
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8 час.
Валерий Ребров
Нахрена столько текста о предателе Родины?
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5 час.
v
vasyn
Люди мало подготовленные в музыкальном плане и посещающие концерты этих звездунов должны понимать,что то что они слышат это работа студийных чёрнорабочих,а то что видят — работа продюсеров - сценаристов.Никакой заслуги исполнителей нет,разве что показывать голую жопу,а почему такие деньги — вопрос к системе которую выработало государство.
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11 мин.
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