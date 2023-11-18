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  • vasyn
    Люди мало подготовленные в музыкальном плане и посещающие концерты этих звездунов должны понимать,что то что они слыш...Измену жене прост...
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Измену жене простили, измену Родине нет. Бесславный закат карьеры Леонида Агутина

Измену жене простили, измену Родине нет. Бесславный закат карьеры Леонида Агутина

«На сиреневой луне», «Зимняя вишня», кто из нас не слышал эти хиты, пользующиеся популярностью до сих пор.

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Комментарии
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ТН
Татьяна Новикова
Да, совсем зажрались певуны! Получают такие деньжищи, даже Абрамович и ему подобные рыдают!! Им то ещё сутками напролёт башкой работать надо, а эти - разделись почти догола или наоборот в павлина вырядятся, задницей покрутят под фанеру и ещё бешенные деньги получат за 1,5 - 2 часа. Радовались бы жизни, так нет же.... Дебилы, совсем их не жалко!
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8 час.
Валерий Ребров
Нахрена столько текста о предателе Родины?
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5 час.
v
vasyn
Люди мало подготовленные в музыкальном плане и посещающие концерты этих звездунов должны понимать,что то что они слышат  это работа студийных чёрнорабочих,а то что видят — работа продюсеров - сценаристов.Никакой заслуги исполнителей нет,разве что показывать голую жопу,а почему такие деньги — вопрос к системе которую выработало государство.
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11 мин.

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