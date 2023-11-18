Измену жене простили, измену Родине нет. Бесславный закат карьеры Леонида Агутина

ТН

Татьяна Новикова

Да, совсем зажрались певуны! Получают такие деньжищи, даже Абрамович и ему подобные рыдают!! Им то ещё сутками напролёт башкой работать надо, а эти - разделись почти догола или наоборот в павлина вырядятся, задницей покрутят под фанеру и ещё бешенные деньги получат за 1,5 - 2 часа. Радовались бы жизни, так нет же.... Дебилы, совсем их не жалко!