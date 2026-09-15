КМИС: 12% украинцев считают, что Киев должен пойти на условия России из-за зимы

12% украинцев считают, что если Россия зимой оставит украинцев без света, тепла и канализации, то Киев должен пойти на требования Москвы, даже если они будут выглядеть, как капитуляция.
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