Что задумали и что реализовали: отличия новых танковых «мангалов» УВЗ от патента

Засветились ещё веснойВ одном из наших материалов, который можно прочитать, перейдя по этой ссылке (кликабельно), мы уже писали о том, что в одном из своих репортажей, посвящённых Дню Победы, «УВЗ» показал кадры, на которых был запечатлён эшелон танков с основами под новые «мангалы», отправ.
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