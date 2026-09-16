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Что задумали и что реализовали: отличия новых танковых «мангалов» УВЗ от патента

Что задумали и что реализовали: отличия новых танковых «мангалов» УВЗ от патента

Засветились ещё веснойВ одном из наших материалов, который можно прочитать, перейдя по этой ссылке (кликабельно), мы уже писали о том, что в одном из своих репортажей, посвящённых Дню Победы, «УВЗ» показал кадры, на которых был запечатлён эшелон танков с основами под новые «мангалы», отправ.

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