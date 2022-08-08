Мосгорсуд отказался освободить бывшего замглавы МЧС Гуровича

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего замглавы МЧС РФ Андрея Гуровича, обвиняемого в превышении полномочий при строительстве в Мурманской области ковидного госпиталя, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.