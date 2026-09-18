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Царьград

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В Забайкалье за первый день голосования явка достигла 12,37%

В Забайкалье за первый день голосования явка достигла 12,37%

К 15:00 первого дня голосования в Забайкальском крае проголосовали 12,37% избирателей. Такие цифры привела член региональной избирательной комиссии Мария Караваева, выступая на брифинге в Центре общественного наблюдения.

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