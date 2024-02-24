Красноярский журналист вычислил любимые бренды одежды депутата Пензиной

Редакция NGS24.RU продолжает обозревать стиль красноярских политиков. Ранее мы рассказывали о любимых брендах одежды сенатора Александра Усса, губернатора Михаила Котюкова и первого вице-губернатора Сергея Пономаренко.
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