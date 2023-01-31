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«Объясняют, почему вы будете жить хуже, а сами богатеют»: противодействие коррупции по новым правилам

«Объясняют, почему вы будете жить хуже, а сами богатеют»: противодействие коррупции по новым правилам

Политолог Илья Гращенков рассказал RTVI о том, зачем Россия денонсировала конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, обезличила декларации депутатов и сенаторов и о том, как будет выглядеть суверенная борьба с коррупцией.

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