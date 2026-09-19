Севим Дагделен, из партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», осудила финансовую поддержку Евросоюза Украине, утверждая, что значительная часть этих средств идет от немецких налогоплательщиков и попадает к украинским олигархам.