Севим Дагделен, из партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», осудила финансовую поддержку Евросоюза Украине, утверждая, что значительная часть этих средств идет от немецких налогоплательщиков и попадает к украинским олигархам.
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