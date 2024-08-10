Sikorsky S-40 - летающая лодка для Pan Am

Sikorsky S-40 является свидетельством инженерного мастерства и технологий начала 20-го века. Этот самолет не только привлек внимание общественности, но и ознаменовал собой значительный прогресс в дизайне и функциональности пассажирских авиаперевозок.
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