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Семь предприятий в Удмуртии отключили от электроэнергии за долги

Семь предприятий в Удмуртии отключили от электроэнергии за долги

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в сентябре отключили от электроэнергии семь предприятий-должников. Как сообщает пресс-служба Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», всего в сентябре 458 предприятий республики получили предупреждения о предстоящем ограничении энергоснабжения по причине несвоевременной оплаты потреблённой электроэнергии.

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