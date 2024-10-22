Семь предприятий в Удмуртии отключили от электроэнергии за долги

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в сентябре отключили от электроэнергии семь предприятий-должников. Как сообщает пресс-служба Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», всего в сентябре 458 предприятий республики получили предупреждения о предстоящем ограничении энергоснабжения по причине несвоевременной оплаты потреблённой электроэнергии.