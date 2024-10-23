Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Свежие комментарии

  • Владимир Аверков
    в статье полная брехня....любой машиностроитель вам скажет.что в стали 9ХС никогда не было и не будет ни титана,ни ва...Последовал совету...
  • Walery
    Две тонны халявного металла по 210 руб. кг.  Чем ты не доволен... мужик?  А ножи из сверл... хорошая идея для мигрант...Последовал совету...
  • Владимир Швайбович
    Как у нас говорят: - талант не пропьёшь. Хорошие работы у мастера получаются.Аргентинский учит...

Последовал совету деревенского кузнеца: "Никогда не выбрасывай старые и тупые свёрла, накопи 12 штук. Результат удивит"

Последовал совету деревенского кузнеца: "Никогда не выбрасывай старые и тупые свёрла, накопи 12 штук. Результат удивит"

За несколько лет работ по дому у очень редких хозяев с наклонностями Плюшкина скапливается целая куча старых, совершенно тупых свёрел.

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Комментарии
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W
Walery
Две тонны халявного металла по 210 руб. кг.  Чем ты не доволен... мужик?  А ножи из сверл... хорошая идея для мигрантов - им скоро предстоит освобождать и занимать в собственность территорию своего пока еще как мигранта места нахождения.
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6 час.
Владимир Аверков
в статье полная брехня....любой машиностроитель вам скажет.что в стали 9ХС никогда не было и не будет ни титана,ни ванадия,ни молибдена,ни вольфрама...статья рассчитана на лохов и неучей...приведённый состав больше похож на нержавейку...и про газовый горн на коленке-тоже полная брехня-нужна воздуходувка,чтоб достичь хотя бы 1800 градусов!..Аффтырю-двойка...
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3 час.

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