Последовал совету деревенского кузнеца: "Никогда не выбрасывай старые и тупые свёрла, накопи 12 штук. Результат удивит"

Две тонны халявного металла по 210 руб. кг. Чем ты не доволен... мужик? А ножи из сверл... хорошая идея для мигрантов - им скоро предстоит освобождать и занимать в собственность территорию своего пока еще как мигранта места нахождения.

Владимир Аверков

в статье полная брехня....любой машиностроитель вам скажет.что в стали 9ХС никогда не было и не будет ни титана,ни ванадия,ни молибдена,ни вольфрама...статья рассчитана на лохов и неучей...приведённый состав больше похож на нержавейку...и про газовый горн на коленке-тоже полная брехня-нужна воздуходувка,чтоб достичь хотя бы 1800 градусов!..Аффтырю-двойка...