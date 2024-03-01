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Вторая Московская неделя моды откроется на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

Вторая Московская неделя моды откроется на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

Вторая ежегодная Московская неделя моды (МНМ) пройдет с 1 по 8 марта. Трансляция ключевых событий будет организована в официальной группе в социальной сети ВКонтакте, так что зрителем семидневного модного марафона может стать каждый.

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