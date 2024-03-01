Вторая Московская неделя моды откроется на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

Вторая ежегодная Московская неделя моды (МНМ) пройдет с 1 по 8 марта. Трансляция ключевых событий будет организована в официальной группе в социальной сети ВКонтакте, так что зрителем семидневного модного марафона может стать каждый.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии