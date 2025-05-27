Российские удары перегрузили ПВО Украины и Трампа

Массированные удары по военным объектам и инфраструктуре на Украине в ответ на недавние атаки беспилотников ВСУ, показали готовность и возможность России отстаивать свои интересны военными методами в случае отказа оппонентов от переговорного процесса.
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