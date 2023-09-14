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Депутат Терюшков: «Карпин разваливает сборную России, призывает спортсменов к переходу в недружественные страны. Эти действия больше похожи на вражеские»

Депутат Терюшков: «Карпин разваливает сборную России, призывает спортсменов к переходу в недружественные страны. Эти действия больше похожи на вражеские»

Во время сентябрьской паузы сборная России сыграла вничью со счетом 1:1 с командой Катара в гостях, а также провела две игры молодежным составом с олимпийской сборной Египта – 1:1, 1:2.

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