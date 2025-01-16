Метания Meta*: чует собака, куда ветер дует

Использованы материалы: Global Look Press/Ruslan Yarocky/URA.RU, Global Look Press/Andrej Sokolow/dpa, Global Look Press/Louis Grasse/Keystone Press Agency Коллективный Запад требует от других того, чего сам не делает – например, полной свободы слова.
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