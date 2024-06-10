Макрон распускает парламент и назначает досрочные выборы после поражения в ЕС

Президент Эммануэль Макрон распустил нижнюю палату парламента Франции, сделав неожиданное заявление, отправив избирателей вернуться на избирательные участки в ближайшие недели, чтобы выбрать законодателей.
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