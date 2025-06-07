ВС РФ наступают под Сумами и наносят удары по ВПК Украины: карта СВО 7 июня

Российские войска продолжают продвигаться в направлении Сум. Военкоры сообщают, что армейские подразделения взяли под контроль Новониколаевку и ведут штурм Юнаковки и Яблоновки, одновременно наступая к еще трем населенным пунктам.
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