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В национальном мессенджере Max запустили истории

В национальном мессенджере Max запустили истории

Пользователи Android могут публиковать фото- и видеозаписи с настройкой срока показа и аудитории, а также получать реакции и ответы Команда мессенджера Max начала поэтапный запуск историй для пользователей.

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