В национальном мессенджере Max запустили истории

Пользователи Android могут публиковать фото- и видеозаписи с настройкой срока показа и аудитории, а также получать реакции и ответы Команда мессенджера Max начала поэтапный запуск историй для пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии