Изак Аджар о сходе: «На старте фактически не было мощности, затем мотор стал звучать очень плохо»

Гонщик « Ред Булл » Изак Аджар рассказал, почему досрочно завершил спринт на Гран-при Сингапура. «На старте у меня фактически не было мощности, затем [мотор] стал звучать очень плохо, и в итоге мне пришлось сойти.
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