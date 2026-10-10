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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Изак Аджар о сходе: «На старте фактически не было мощности, затем мотор стал звучать очень плохо»

Гонщик « Ред Булл » Изак Аджар рассказал, почему досрочно завершил спринт на Гран-при Сингапура. «На старте у меня фактически не было мощности, затем [мотор] стал звучать очень плохо, и в итоге мне пришлось сойти.

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