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Аргументы и Факты

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Путин: Квашнин в 1999 году спрашивал мнение о захвате аэропорта в Приштине

Путин: Квашнин в 1999 году спрашивал мнение о захвате аэропорта в Приштине

Президент Владимир Путин рассказал, что во время событий в Югославии в 1999 году, когда он занимал пост секретаря Совета безопасности РФ, занимавший тогда пост начальника Генштаба Анатолий Квашнин спрашивал его мнение насчет захвата аэропорта «Слатина» в Приштине.

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