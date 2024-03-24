Путин: Квашнин в 1999 году спрашивал мнение о захвате аэропорта в Приштине

Президент Владимир Путин рассказал, что во время событий в Югославии в 1999 году, когда он занимал пост секретаря Совета безопасности РФ, занимавший тогда пост начальника Генштаба Анатолий Квашнин спрашивал его мнение насчет захвата аэропорта «Слатина» в Приштине.