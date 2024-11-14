Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Мама, мы вернулись из Армении. Жить будем у тебя, пока не встанем на ноги"- заявили два лба, которые 2 года назад ушли через Верхний Ларс

"Мама, мы вернулись из Армении. Жить будем у тебя, пока не встанем на ноги"- заявили два лба, которые 2 года назад ушли через Верхний Ларс

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Есть такая шутка: "Деньги - это такие предатели! Гулять, значит, мы идём вместе, а домой я всегда возвращаюсь один".

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Комментарии
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людмила бер
Зайцев, модельер, если знаете, всем русским женщинам рекомендовал в холод носить платки, даже показывал варианты ношения....
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6 час.
Иван Ураганов
Теперь загремит на СВО,от которого сбежал.
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5 час.
ВераВерная
Хорошая агитка. Автору респект.
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5 час.

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