"Мама, мы вернулись из Армении. Жить будем у тебя, пока не встанем на ноги"- заявили два лба, которые 2 года назад ушли через Верхний Ларс

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Есть такая шутка: "Деньги - это такие предатели! Гулять, значит, мы идём вместе, а домой я всегда возвращаюсь один".
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