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Президент США Байден заявил о недопустимости победы на выборах 2024 года Трампа

Президент США Байден заявил о недопустимости победы на выборах 2024 года Трампа

Действующий американский президент Джо Байден выступил с заявлением о недопустимости победы на предстоящих выборах 45-го хозяина Белого дома Дональда Трампа.

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