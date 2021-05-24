51-летняя Лопес в одном корсете с блестками утерла нос молодым танцовщицам: "Грех скрывать это"

Певица и актриса Дженнифер Лопес во время своего выступления забывает о смущении Дженнифер Лопес летом исполняется 52 года и глядя на артистку на сцене, сложно поверить, что ней не 30 лет, ведь выглядит она действительно стильно, ухожено и молодо.