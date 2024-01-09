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Царьград

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В Краснодаре двум мигрантам вынесли приговор за съёмку фейкового ролика об армии России

В Краснодаре двум мигрантам вынесли приговор за съёмку фейкового ролика об армии России

Один из злоумышленников, дискредитировавших ВС РФ, пытался скрыться при задержании.В поле зрения оперативников двое мигрантов попали после публикации ролика, целью которого был подрыв доверия к армии России.

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