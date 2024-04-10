Американские БПЛА на Украине столкнулись с проблемами радиоэлектронных помех

Американские БПЛА, используемые на Украине, не проявляют такой же эффективности, как другие системы из-за невозможности справиться с радиоэлектронными помехами, создаваемыми Россией, передает газета The Wall Street Journal.
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