В Орловской области папа-аист учит птенцов летать с купола храма Серафима Саровского

Удивительным и трогательным рассказом поделилась с ОрелТаймс орловчанка. Жительница деревни Михайловка Орловского МО каждый год наблюдает за семейными парами аистов, которые прилетают сюда гнездиться весной.
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