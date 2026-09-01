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В Орловской области папа-аист учит птенцов летать с купола храма Серафима Саровского

В Орловской области папа-аист учит птенцов летать с купола храма Серафима Саровского

Удивительным и трогательным рассказом поделилась с ОрелТаймс орловчанка. Жительница деревни Михайловка Орловского МО каждый год наблюдает за семейными парами аистов, которые прилетают сюда гнездиться весной.

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