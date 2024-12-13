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Новый спортивно-оздоровительный центр откроют в Лобне в 2025 году

Новый спортивно-оздоровительный центр откроют в Лобне в 2025 году

В Лобне стартовали работы по заливке фундамента нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Строительство осуществляется в рамках государственной программы Московской области, с использованием средств областного бюджета.

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