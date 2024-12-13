Новый спортивно-оздоровительный центр откроют в Лобне в 2025 году

В Лобне стартовали работы по заливке фундамента нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Строительство осуществляется в рамках государственной программы Московской области, с использованием средств областного бюджета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии