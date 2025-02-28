Важная поддержка. Как безопасно перевозить детей и пожилых людей в автомобилях?

Игнорирование правил перевозки может привести к трагедии Дорожная авария – это не только материальный ущерб для всех участников ДТП, но и высокая вероятность получения травм как для водителей, так и для пассажиров.
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