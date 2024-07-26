"Вагнер" остаётся легендой СВО, а мнение его бойцов интересно всем.
Через 2 месяца после Бахмута могли и на Киев пойти
Комментарии
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Natalija Osminina
А зачем на него наступать?))
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9 час.
Резидент 007
Сегодня нет такой необходимости. Наступление на Киев пока не стоит на повестке дня МО РФ.
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9 час.
Natalija Osminina
А на него вообще не надо наступать. Потому что в контексте нынешней войны-наступление на город - это потери наступающих плюс полная потеря города. Пора уже генералам МО понять, что из этого уравнения надо вычеркивать первую составляющую и сразу приступать к утяжке города - один же хрен, от городов ничего не остается. Отсюда вывод - если Киев станет "на повестке дня" - то можно принимать развалины а-ля Сталинград, Калиниград, Варшава, Дрезден, из более современных- Ракка.
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5 час.
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