Через 2 месяца после Бахмута могли и на Киев пойти

Natalija Osminina

А на него вообще не надо наступать. Потому что в контексте нынешней войны-наступление на город - это потери наступающих плюс полная потеря города. Пора уже генералам МО понять, что из этого уравнения надо вычеркивать первую составляющую и сразу приступать к утяжке города - один же хрен, от городов ничего не остается. Отсюда вывод - если Киев станет "на повестке дня" - то можно принимать развалины а-ля Сталинград, Калиниград, Варшава, Дрезден, из более современных- Ракка.