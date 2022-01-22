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Попович: «Ошибки властей лишают образования целое поколение учащихся»

Попович: «Ошибки властей лишают образования целое поколение учащихся»

Власти разрешили возвращение учеников с каникул, не приняв определенных мер, чтобы остановить новую волну пандемии в школах, и это будет иметь серьезные последствия, предупреждает бывший советник президента в сфере образования Корнелиу Попович.

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