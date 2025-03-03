Как рождался знаменитый фильм «В бой идут одни старики»

Кинолента «В бой идут одни старики» (1973), признанная одним из наиболее запоминающихся произведений кинематографа о Великой Отечественной войне, на протяжении десятилетий не теряет своей актуальности и продолжает волновать сердца зрителей.
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